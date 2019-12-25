На Финском заливе остановились 11 тундровых лебедей

Они держат путь на север.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сфотографировал краснокнижных лебедей на Финском заливе. Снимки опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

Финский залив весной становится пунктом остановки перелетных водоплавающих птиц. Вот и в этом году он повидал малых (или тундровых) лебедей. Они держат путь на север – возможно, эти 11 птиц загнездятся где-нибудь у Нарьян-Мара. Антон Кубышкин, фотограф

Фотограф сделал несколько снимком белоснежных птиц на фоне ЗСД, на фоне новостроек на намыве Васильевского острова, на фоне портов Юго-Запада Петербурга.

Ранее в Петербурге заметили трех редких птиц из Красной книги.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)