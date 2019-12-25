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В Петербурге заметили трех редких птиц из Красной книги
Сегодня, 9:22
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В Петербурге заметили трех редких птиц из Красной книги

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В Приморском районе поселилось семейство из представителей Соколиных.

Фотограф Антон Кубышкин заснял 28 апреля сразу же трех редких птиц — красношейную поганку, шилохвость и  пустельгу. Все они включены в Красную книгу Ленинградской области. Фото были опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Все пернатые были замечены в трех районах города. Пустельга — в Приморском. Она относится к семейству Соколиных и является хищной.

Красношейные поганки плавали в Выборгском районе. Птицы выделяется яркими оранжевыми перьями и красными глазами. 

Речную утку шилохвость засняли в Калининском районе. Это был селезень. Он отличается от самки металлическим окрасом.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: красная книга, птицы, пустельга, фотограф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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