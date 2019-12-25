В Петербурге заметили трех редких птиц из Красной книги

Фотограф Антон Кубышкин заснял 28 апреля сразу же трех редких птиц — красношейную поганку, шилохвость и пустельгу. Все они включены в Красную книгу Ленинградской области. Фото были опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".
Все пернатые были замечены в трех районах города. Пустельга — в Приморском. Она относится к семейству Соколиных и является хищной.
Красношейные поганки плавали в Выборгском районе. Птицы выделяется яркими оранжевыми перьями и красными глазами.
Речную утку шилохвость засняли в Калининском районе. Это был селезень. Он отличается от самки металлическим окрасом.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин
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