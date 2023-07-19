Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 13 годам колонии

Чиновник обвиняется в особо крупной растрате и мошенничестве.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимиру Лавленцеву, который занимал этот пост в 2013-2014 годах. За мошенничество и крупные растраты чиновник проведет 13 лет в колонии общего режима, – рассказали в корреспонденции Рен-ТВ.

Помимо отбывания срока суд обязал Лавленцева к выплате штрафов, сумма которых превышает 2,8 млрд рублей. Большую часть – порядка 2,6 млрд рублей – он должен будет возместить предпринимателю Геннадию Тимченко.

Напомним, что задержание экс-чиновника произошло в ноябре 2023 года. До тех пор, начиная с 2021 года, Владимир Лавленцев состоял в должности генерального директора АО "Стройтрансгаз".

Ранее мы рассказывали, что в Смольнинском суде Санкт-Петербурга рассматривают ходатайство бывшего заместителя губернатора Марата Оганесяна, который просит преждевременно погасить его судимость.

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции