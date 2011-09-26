Владимиру Лавленцеву отказали в снижении срока по делу о мошенничестве

Суд оставил 13 лет колонии бывшему вице-губернатору Петербурга без изменений.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу адвокатов бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева и оставила приговор без изменений. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года, затем три года был главным федеральным инспектором по Москве, а в 2021 году стал гендиректором АО "Стройтрансгаз".

Бывшего чиновника задержали в июле 2023 года по делу о мошенничестве. Сначала он находился под домашним арестом, затем был заключён под стражу. Кроме того, Лавленцев признан банкротом.

В ноябре 2024 года суд признал его виновным по двум эпизодам особо крупной растраты и особо крупного мошенничества и назначил 13 лет колонии общего режима. Жалоба на уменьшение срока не удовлетворена.

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции