Экс-чиновник Петербурга Лавленцев не смог оспорить срок по делу о хищении 3,3 млрд рублей

Суд отказал Лавленцеву и оставил его в тюрьме.

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву, осужденному на 13 лет колонии по делу о мошенничестве и растрате. Об этом передает РИА Новости.

Апелляционная инстанция оставила без изменений срок лишения свободы Владимиру Лавленцеву, занимавшему пост вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах. Решение вынес Мосгорсуд, подтвердив приговор о 13 годах заключения по обвинению в мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Адвокаты добивались отмены или смягчения приговора, ссылаясь на то, что часть ущерба потерпевшим была возмещена. Они также предлагали заменить наказание на условное. Суд эти доводы отклонил.

При этом судебная коллегия решила уменьшить сумму назначенного Лавленцеву штрафа в 132 млн руб. Конкретный размер сокращения взыскания не уточняется.

Владимир Лавленцев был признан виновным в ноябре 2024 года Мещанским районным судом Москвы. Следствие установило, что ущерб от его действий составил около 3,3 млрд руб.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы