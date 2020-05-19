Бывшего вице-губернатора Лавленцева отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Владимир Лавленцев был арестован в ходе проведения специальной операции правоохранительных органов еще летом.

Согласно решению суда, Лавленцеву была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Предполагается, что бывший заместитель губернатора использовал свой официальный статус для совершения мошенничества и растраты в особо крупном размере. Об этом появилась информация на сайте суда.

По предварительной информации, он является членом организованной группы, занимающейся мошеннической деятельностью в сфере недвижимости. В связи с этим уголовное дело было возбуждено и были проведены обыски в его доме и офисе.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Петербурга провел до 21 сентября под домашним арестом

Фото: пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции