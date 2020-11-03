Бывший вице-губернатор Петербурга проведет два месяца под домашним арестом

Отметим, что Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014-го.

Бывший вице-губернатор Петербурга и строитель СКА-Арены Владимир Лавленцев отправлен под домашний арест до 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе судов Москвы общей юрисдикции.

В отношении Лавленцева возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело ведет следственный департамент МВД России. Причиненный ущерб составил более трех млрд рублей.

Отметим, что Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора по ЖКХ с мая 2013 года по октябрь 2014-го. В ноябре 2021 года он стал генеральным директором АО "Стройтрансгаз".

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Фото: пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции