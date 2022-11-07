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Мужчина, ударивший сотрудника ГИБДД, получил "условку"
Сегодня, 19:04
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Мужчина, ударивший сотрудника ГИБДД, получил "условку"

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Обвиняемый признал вину.

Невский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который ударил сотрудника ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Невскому району Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных судов 19 июля.

Инцидент произошел ночью 12 января этого года. В., находившись в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар в лицо Б., чем причинил физическую боль и телесные повреждения. 

В. ранее не судим. Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1,5 года. 

Ранее мы сообщали о том, что вынесен приговор осужденному за дезорганизацию деятельности следственного изолятора.

Фото: Piter.TV

Теги: невский районный суд, сотрудник гибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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