Вынесен приговор осужденному за дезорганизацию деятельности следственного изолятора

Петербургская прокуратура занимается делом дебошира, который ударил сотрудника СИЗО-1 еще в декабре прошлого года.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении заключенного СИЗО. Он признан виновным по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Еще в декабре 2022 года в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осужденный, находясь в камере режимного корпуса, отказался принять участие в ежедневной прогулке, которую организовывали сотрудники учреждения для осужденных.

Сотрудники предложили сопровождение на прогулку, но он отказался. В ответ на его отказ сотрудники провели его в специальное помещение для фиксации этого факта.

Во время перехода от камеры к специальному помещению осужденный начал проявлять агрессивное поведение и использовать нецензурную брань, в результате чего он нанес удар одному из сотрудников СИЗО-1.

Суд принял во внимание позицию государственного обвинения и назначил наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV