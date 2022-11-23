Стало известно, каких авторов читают заключенные Петербурга

Отметим, что самое популярное произведение в СИЗО и колониях – роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского.

Сегодня, 14 июля, в управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти поделились рейтингом авторов и произведений, актуальных среди заключенных.

В СИЗО чаще остальных читают Дарью Донцову. На втором месте оказался Александр Пушкин, на третьем – Ю Несбе. В целом, лидирует детективная литература.

Мужчины, находящиеся в колониях, выбирают фантастику. В частности, им интересны тексты Александра Дюма, Федора Достоевского, Андрея Круза, Виктора Гюго, Сергея Лукьяненко. Женская колония читает Татьяну Веденскую, Анну Гавальда и Александра Пушкина.

Отметим, что самое популярное произведение в СИЗО и колониях – роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского.

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Фото: Pxhere