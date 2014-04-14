Максим Мусиец рассказал о том, что командование ВСУ не докладывает наверх.

Украинским военнослужащим, набранным в армию киевского режима из мест заключения, командиры выдавали на тренировочном полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал военнопленный из 58-й бригады Вооруженных сил Украины Максим Мусиец. Мужчина попал на службу из местной колонии. Иностранец заметил, что те травмы, которые солдаты получили от бракованных снарядов из Варшавы, официальное не фиксировалось командованием, а утаивались.

Были моменты на полигоне, когда при тренировках при стрельбе разрывало дуло, газовую коробку, потому что нам выдавали польские патроны. И то же самое происходило с пулеметами. Разрывались просто в стволе эти патроны. Максим Мусиец, пленный из ВСУ

Максим Мусиец уточнил, что его знакомым оторвало пальцы при использовании пулемета натовского образца с польскими боеприпасами. Польские снаряды ВСУ имели к АКМ, шведскому пулемету, а также американскому пулемету "Браунинг" (M2 Browning).

Пленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости