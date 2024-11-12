Сергей Ревенко указал на то, что мужчин на Украине могут отправить служить вне зависимости от брони.

Бронь от мобилизации человека на украинской территории стоит около 700 долларов в месяц. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал военнопленный Сергей Ревенко. Военнопленный из армии киевского режима отметил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования- местный военкоматы) присутствовал мужчина, который работает в государственной структуре. Он отправился в военкомат, чтобы продлить себе бронь еще не месяц, хотя сроку его текущей брони еще не пришел конец. У него оставалась еще неделя. Однако местного жителя все же мобилизовали на месте и отправили в учебный центр вместе с Ревенко.

За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц, чтобы ты ходил на работу, не забрали, ты мог свободно передвигаться по городу, 30 или 32 тысячи гривен (около 700 долларов в месяц должен за тебя начальник платить. Сергей Ревенко, военнопленный

Украинские военкомы отпускают задержанных за взятку в размере $600-1000.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости