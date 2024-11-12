Сергей Ревенко сообщил о суммах, за которые сотрудники ТЦК могут отпустить домой задержанного.

Украинские военкомы отпускают задержанных мужчин за взятку в размере 600-1000 долларов. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал военнопленный Сергей Ревенко. Мобилизованный объяснил, что после выкупа человека могут еще раз задержать. В этом случае ему придется еще раз платить денежные средства сотрудникам ТЦК (территориального центра комплектования), чтобы не отправиться на службу. Очевидец добавил, что у одного из соотечественников, принятого на улице во время рейда, специалитсы запросили за его свободц тысячу долларов. Местный житель смог набрать только 850 долларов. В результате его забрали в военкомат, но после позволили выйти через черный вход.

Напрямую те, кто тебя забирает... договориться можно… Когда меня забрали, человек вышел - 600 долларов, 20 тысяч гривен это обошлось. Сергей Ревенко, военнопленный

.Украинский солдат пояснил, что в здание ТЦК приедет не каждый адвокат, так как однажды один из защитников был мобилизован вместе с клиентом. В результате мужчины уехали в учебный центр в одной группе.

Очевидцы сняли, как "украинский военком" выдавал повестки в Польше.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости