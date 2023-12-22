Очевидцы сняли, как "украинский военком" выдавал повестки в Польше

СМИ разместили в соцсетях кадры с места инцидента.

Украинские военкомы, предположительно, начали раздавать повестки в Варшаве. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного онлайн-издания "Страна.ua". В СМИ разместили кадры очевидцев, которые были сделаны ими якобы в польской столице. В ролике заметен мужчина в военной форме, который выписывает повестку другому юноше. При этом военком говорит о необходимости как можно скорее вернуться на родину. Вблизи от места инцидента находится автомобиль с черным номерным знаком, который используют обычно украинские военнослужащие. Однако издание отмечает, что официальных сведений о том, что повестки начали раздавать за рубежом, нет.

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Фото и видео: Telegram / Политика Страны