Эрмитаж показал картины заключенных по мотивам "Возвращения блудного сына"

Инициаторами мероприятия выступили управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти и Эрмитаж.

В Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа 26 марта выставили картины осужденных в рамках подведения итогов первого Всероссийского конкурса живописи и ремесла "Искупление и возрождение". Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Участниками конкурса стали люди, которые отбывают наказание в колониях страны. Инициаторами мероприятия выступили управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти и Эрмитаж.

С сентября 2023 года исправительные учреждения проводили отборочные туры. Тема конкурса – сюжет по мотивам известной работы Рембрандта "Возвращение блудного сына", оригинал которой хранится в Эрмитаже. Сформировано три номинации: живопись, выжигание и художественная роспись по дереву.

Инклюзия – это политика включения в музейную жизнь всех тех людей, кому сейчас трудно. Я бывал в местах заключения – там столько творческих людей, так много там всего выставлено, как людям этого хочется. Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа

Сегодня назвали имена победителей – их восемь. Картины заключенных, которые вышли в финал, будут доступны посетителям музея 3 дня.

Ранее на Piter.TV: реставрация статуи Будды XIX века завершилась в Эрмитаже.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"