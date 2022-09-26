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Петербуржцы практически не посещают библиотеки
Сегодня, 12:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы практически не посещают библиотеки

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Из опрошенных 19% рассказали, что посещают библиотеки, чтобы взять книги для себя, 12% берут книги для ребенка.

Почти треть петербуржцев не посещают библиотеки и не пользуются их услугами. Опроса провел "Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца".

Из опрошенных 19% рассказали, что посещают библиотеки, чтобы взять книги для себя, 12% берут книги для ребенка. Также 9% респондентов посещают мероприятия, которые организуют в библиотеках, 6% пользуются копировальной техникой, услугами ламинирования. 

При этом, 35% опрошенных сообщили, что не пользуются услугами библиотек совсем.

Ранее стало известно, что в Петербурге откроют первую в России библиотеку с технологией автоматизированного поиска.

Фото: Piter.tv

Теги: библиотеки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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