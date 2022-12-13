Она откроется на месте детской библиотеки № 1 в Красногвардейском районе.

В Петербурге откроют первую в России библиотеку с технологией автоматизированного поиска. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на руководителя библиотечно-культурного центра "Нота" Викторию Курачеву.

Проект получил название "Книжный луч". По словам Курачевой, идея такого проекта возникла уже давно. С его помощью пользователям будут показывать путь от станции книговыдачи до полки, на которой стоит нужная книга. Маршрут до нужного стеллажа можно будет построить с помощью дополненной реальности в телефоне. Таким образом, посетители смогут быстро найти нужную им книгу.

Новая библиотека откроется на месте детской библиотеки № 1, которая существовала в Красногвардейском районе с 1976 года. Вместо читальных залов появятся коворкинги.

Ранее мы сообщали, что Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 18 по 21 мая.

Фото: Piter.tv