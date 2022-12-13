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В Петербурге откроют первую в России библиотеку с технологией автоматизированного поиска
Сегодня, 9:00
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В Петербурге откроют первую в России библиотеку с технологией автоматизированного поиска

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Она откроется на месте детской библиотеки № 1 в Красногвардейском районе.

В Петербурге откроют первую в России библиотеку с технологией автоматизированного поиска. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на руководителя библиотечно-культурного центра "Нота" Викторию Курачеву.

Проект получил название "Книжный луч". По словам Курачевой, идея такого проекта возникла уже давно. С его помощью пользователям будут показывать путь от станции книговыдачи до полки, на которой стоит нужная книга. Маршрут до нужного стеллажа можно будет построить с помощью дополненной реальности в телефоне. Таким образом, посетители смогут быстро найти нужную им книгу.

Новая библиотека откроется на месте детской библиотеки № 1, которая существовала в Красногвардейском районе с 1976 года. Вместо читальных залов появятся коворкинги.

Ранее мы сообщали, что Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 18 по 21 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: автоматизированный поиск, библиотека, россия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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