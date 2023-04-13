На улице Ворошилова закрыли ресторан "Мясо & Хлеб"

В заведении нарушались санитарно-эпидемиологические требования.

Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя за совершение правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ. Так, его ресторан "Мясо & Хлеб" на улице Ворошилова временно закрыли, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 8 октября.

При проведении расследования в отношении мужчины 1 октября установлено, что в заведении нарушались санитарно-эпидемиологические требования. В частности, не была обеспечена поточность технологических процессов, сырье в мясную зону поступало через выдачу готовых блюд, отсутствовали раковина в мясном цехе и маркировка. Изготовление продукции осуществлялось без технологических документов.

Предприниматель с нарушениями согласился, обещал все устранить. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 30 суток.

Ранее на Сенном рынке прошел миграционный рейд.

Фото: Piter.TV