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На Сенном рынке прошел миграционный рейд

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По итогам рейда следователями выявлено 37 иностранцев, из них трое привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации.

В Петербурге на Сенном рынке следователи провели рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. Проверка проходила по ст. 322.1 УК РФ после обращений горожан, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице 27 сентября. 

В рейде 26 сентября участвовали следователи следственного отдела по Адмиралтейскому району, сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России, налоговой и Роспотребнадзора. Были осмотрены складские помещения около рынка, места массового проживания иностранных граждан и офис управляющей компании. 

Специалисты Роспотребнадзора в одном из кафе на территории рынка зафиксировали нарушения в сфере оказания услуг общественного питания. Так, заведение временно закрыли.

Также по итогам рейда следователями выявлено 37 иностранцев, из них трое привлечены к административному штрафу за отсутствие регистрации, 16 человек подлежат выдворению из РФ, а трое привлечены к административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

По результатам проведенного рейда материалы, подтверждающие нарушения в указанных сферах, направлены в контролирующие и правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: владельцы пяти хостелов в Петербурге зарегистрировали 900 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: мигранты, сенной рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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