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Владельцы пяти хостелов в Петербурге зарегистрировали 900 мигрантов

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

В Петербурге задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Известно, что супруги содержали пять недорогих гостиниц в нескольких районах города, где массово регистрировали приезжих. В основном нелегалы из среднеазиатских государств работали на стройках. 

После оформления фиктивной регистрации мужчина и женщина передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет. Так, с 2023 года легализовали не менее 900 приезжих. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге трудовым мигрантам аннулировали свыше 7 тыс. патентов. 

Видео: Telegram / Ирина Волк 

Теги: незаконная миграция, хостелы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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