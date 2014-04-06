Подростка из Петербурга осудили на 8 лет за связь с украинской группировкой

Его задержали при попытке поджога здания военного комиссариата.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении молодого жителя Санкт-Петербурга, который сотрудничал с Легионом "Свобода России" (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно версии следствия, с июня до сентября 2023 года юноша, которому на тот момент еще не было 18 лет, изучал информацию о террористической группировке, а затем вступил в ее ряды.

На молодого человека "повесили" распространение агитационных материалов Легиона. Он расклеивал листовки, направленные на дестабилизацию работы органов российской власти, на городских объектах, а в марте текущего года создал Telegram-канал, где публиковал данные о сотрудниках органов. Информацию он намеревался передавать злоумышленникам за границей.

Юношу удалось задержать перед попыткой поджога здания военкомата – последнее задание, которое пытался выполнить парень на службе у Легиона.

Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно – телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что подростка, который поджег отделение "Почты России" на проспекте Большевиков, отправили в СИЗО.

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