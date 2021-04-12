Консерватор Гильермо Лассо побеждает на выборах президента Эквадора

На президентских выборах в Эквадоре побеждает консерватор Гильермо Лассо. Он представляет правоцентристское "Движение КРЕО". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Национального избирательного совета южноамериканской страны.
Согласно обработанным 97% бюллетеням, Лассо одерживает победу на выборах. За него проголосовали 52,5% избирателей.
Его соперник, Андрес Араус, который выступает за левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", получил 47,4% голосов избирателей. Он уже признал свое поражение.
После этой пресс-конференции я позвоню Гильермо Лассо и поздравлю его с победой
Андрес Араус для "РИА Новости"
В интернете Лассо поздравили с победой президенты Уругвая, Колумбии, Чили и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.
Ранее в Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета.
Видео: YouTube / Guillermo Lasso
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