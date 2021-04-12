Консерватор Гильермо Лассо побеждает на выборах президента Эквадора

За него проголосовали более 52% избирателей.

На президентских выборах в Эквадоре побеждает консерватор Гильермо Лассо. Он представляет правоцентристское "Движение КРЕО". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Национального избирательного совета южноамериканской страны.

Согласно обработанным 97% бюллетеням, Лассо одерживает победу на выборах. За него проголосовали 52,5% избирателей.

Его соперник, Андрес Араус, который выступает за левоцентристскую коалицию "Союз ради надежды", получил 47,4% голосов избирателей. Он уже признал свое поражение.

После этой пресс-конференции я позвоню Гильермо Лассо и поздравлю его с победой Андрес Араус для "РИА Новости"

В интернете Лассо поздравили с победой президенты Уругвая, Колумбии, Чили и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Ранее в Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета.

Видео: YouTube / Guillermo Lasso