Ведется расследование по установлению причин трагедии.

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета. Об этом сообщили местные журналисты. В настоящее время известно, что трагедия произошла в кантоне Салитре, расположенного в провинции Гуаяс. В СМИ уточнили, что жертвами авиакатастрофы стали не менее шести человек. Точное число пострадаваших устанавливается.

полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц. пресс-служба правоохранительных органов Эквадора

СМИ: в Турции разбился истребитель Northrop F-5.

Фото: Twitter/Policía Ecuador