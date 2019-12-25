В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета. Об этом сообщили местные журналисты. В настоящее время известно, что трагедия произошла в кантоне Салитре, расположенного в провинции Гуаяс. В СМИ уточнили, что жертвами авиакатастрофы стали не менее шести человек. Точное число пострадаваших устанавливается.
полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц.
пресс-служба правоохранительных органов Эквадора
СМИ: в Турции разбился истребитель Northrop F-5.
Фото: Twitter/Policía Ecuador
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