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В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета
Сегодня, 7:44
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lesjasap

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета

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Ведется расследование по установлению причин трагедии.

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета. Об этом сообщили местные журналисты. В настоящее время известно, что трагедия произошла в кантоне Салитре, расположенного в провинции Гуаяс. В СМИ уточнили, что жертвами авиакатастрофы стали не менее шести человек. Точное число пострадаваших устанавливается.

полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц.

пресс-служба правоохранительных органов Эквадора

СМИ: в Турции разбился истребитель Northrop F-5.

Фото: Twitter/Policía Ecuador

Теги: крушение, эквадор
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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