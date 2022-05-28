В ночь на 28 мая праздничное освещение включили на башне "Лахта Центра"

В выходные петербуржцы продолжат отмечать День города.

В пятницу, 27 мая, в Петербурге отметили День города. Северной столице исполнилось 319 лет. В честь праздника башня "Лахта Центра" засветилась огоньками. Освещение не выключали до трех часов ночи. Об этом сообщили в группе бизнес-центра.

Лахта Центр" поздравляет Петербург с Днем города! Сегодня с 22:45 до 03:00 на башне будет включена праздничная подсветка, а на медиафасаде многофункционального здания – видеопоздравление. "Лахта Центр", ВКонтакте

В выходные петербуржцы продолжат отмечать праздник. С 27 мая они могут посетить Фестиваль песчаных скульптур. На Елагином острове пройдет Фестиваль тюльпанов. Горожане смогут увидеть распустившиеся цветы, принять участие в интерактивной программе и послушать музыку. Подробнее о событиях на выходных вы можете узнать в нашей подборке.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр