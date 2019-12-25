В Петербурге открылся Фестиваль песчаных скульптур

Традиционно фестиваль пройдет на пляже Петропавловской крепости.

В пятницу, 27 мая, в День города на пляже Петропавловской крепости стартовал Фестиваль песчаных скульптур. Отмечается, что песчаные скульптуры еще не доделали, чтобы гости смогли увидеть процесс создания шедевров. Они будут готовы через неделю.

Всего будет представлено 23 скульптуры, созданные мастерами из России и Белоруссии на тему "Величие России. От Петра I до наших дней". Доминантой стала грандиозная композиция высотой 8 метров и длиной 19 метров, изображающая императора на фоне Петербурга и корабля "Ингерманландия". Помимо этого созданы портреты Пушкина, Есенина, Толстого, Достоевского, художников Васнецова, Рериха, Врубеля, композиторов Прокофьева, Чайковского, Римского-Корсакова.

Фестиваль будет работать до 12 сентября.

Фото: Фестиваль песчаных скульптур 2021 в СПБ / Вконтакте