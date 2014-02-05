Курс доллара упал ниже 85 рублей на фоне действий администрации Трампа

По отношению к нему рубль вырос на 17% с начала года.

На фоне принимаемых в новой американской администрации действий официальный курс доллара впервые с августа 2024 года упал ниже 85 рублей. Центробанк РФ фиксирует его на уровне 84,31 рубля.

Если сравнивать с последней котировкой, то курс доллара снизился на 1,26 рубля. В то же время курс евро за день также снизился – на 2,76 рубля, до 90,84 рубля.

Как стало известно ранее, с начала текущего года рубль прибавил более 17% по отношению к американской валюте, – данные РБК.

Ранее мы рассказывали, что США уведомили Европу о выходе из группы по расследованиям преступлений против Украины.

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