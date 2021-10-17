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В Курортном районе восстановили водоснабжение

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Мониторинг качества холодной воды проводят шесть аварийных бригад.

В ночь на воскресенье, 17 октября, в домах Курортного района дали холодную воду. Об этом сообщили на портале "78.ru" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Около 23:30 вечера постепенно начали восстановление водоснабжения в районе. После завершения работ специалисты провели санитарную обработку водовода. На данный момент мониторинг качества воды проводят 6 аварийных бригад. 

Напомним, что в результате аварии на водоводе вдоль Левашовского шоссе без воды остались более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты. Водоснабжение города Сестрорецк и поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос было полностью прекращено.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спасатели помогли с ликвидацией последствий коммунальной аварии в Курортном районе.

Видео: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: аварийные бригады, водоканал спб, курортный район, сестрорецк, холодная вода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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