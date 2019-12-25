В "Водоканале" рассказали, почему жители Курортного района остались без воды

Жители Курортного района жалуются на отсутствие холодной и горячей воды в домах. Выяснилось, что на сети диаметром 700 мм по Левашовскому шоссе произошла авария. Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют нарушения. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
Без холодной воды остались жители города Сестрорецка, а также поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. Для резервного водоснабжения в районе установлены прицеп-цистерны с водой по адресам:
– улица Пограничная, угол набережной реки Сестра;
– Приморское шоссе, дом №265;
– улица Токарева, дом №15;
– улица Володарского, дом №7;
– улица Инструментальщиков, дом №21;
– Дубковское шоссе, дом №34;
– набережная реки Сестра, дом №5;
– СНТ "Ветеран", дом №13;
– СНТ "Ветеран", дом №45.
В организации не уточнили, когда закончатся аварийно-восстановительные работы.
Ранее мы писали, что прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления.
Фото: pexels.com/
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