В "Водоканале" рассказали, почему жители Курортного района остались без воды

В Сестрорецке случилась авария на сети.

Жители Курортного района жалуются на отсутствие холодной и горячей воды в домах. Выяснилось, что на сети диаметром 700 мм по Левашовскому шоссе произошла авария. Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют нарушения. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Без холодной воды остались жители города Сестрорецка, а также поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. Для резервного водоснабжения в районе установлены прицеп-цистерны с водой по адресам:

– улица Пограничная, угол набережной реки Сестра;

– Приморское шоссе, дом №265;

– улица Токарева, дом №15;

– улица Володарского, дом №7;

– улица Инструментальщиков, дом №21;

– Дубковское шоссе, дом №34;

– набережная реки Сестра, дом №5;

– СНТ "Ветеран", дом №13;

– СНТ "Ветеран", дом №45.

В организации не уточнили, когда закончатся аварийно-восстановительные работы.

Ранее мы писали, что прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления.

Фото: pexels.com/