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Прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления

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Работы планируют завершить к 20:10, в это время в домах должно появиться отопление. 

Прорыв трубы на улице Лени Голикова в Кировском районе оставил жителей некоторых домов без отопления. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

Днем 12 октября во дворе дома №60 по улице Лени Голикова прорвало трубу с горячей водой. Местные жители заметили двухметровый фонтан. 

Утром 13 октября теплоэнергетики заменили 7 метров ненадежного трубопровода. Однако во время диагностики специалисты заметили другой опасный участок – у дома №45 по проспекту Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга". В настоящее время специалисты устраняют технологическое нарушение. Работы планируют завершить к 20:10, в это время в домах должно появиться отопление. 

Видео: ВКонтакте / Мой округ Дачное

 

Теги: прорыв трубы, улица лени голикова
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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