Прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления

Работы планируют завершить к 20:10, в это время в домах должно появиться отопление.

Прорыв трубы на улице Лени Голикова в Кировском районе оставил жителей некоторых домов без отопления. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Днем 12 октября во дворе дома №60 по улице Лени Голикова прорвало трубу с горячей водой. Местные жители заметили двухметровый фонтан.

Утром 13 октября теплоэнергетики заменили 7 метров ненадежного трубопровода. Однако во время диагностики специалисты заметили другой опасный участок – у дома №45 по проспекту Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга". В настоящее время специалисты устраняют технологическое нарушение. Работы планируют завершить к 20:10, в это время в домах должно появиться отопление.

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