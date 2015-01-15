Спасатели помогли с ликвидацией последствий коммунальной аварии в Курортном районе

Для подачи воды спасатели растянули временную линию из пожарных рукавов.

Спасатели помогают справиться с последствиями коммунальной аварии в Курортном районе, борьба с обстоятельствами идет вместе с сотрудниками "Водоканала". Видео ночных работ поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Для подачи воды спасатели растянули временную линию из пожарных рукавов.

Выяснилось, что из-за аварии на водоводе вдоль Левашовского шоссе диаметром в 700 мм без водоснабжения остались более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты, включая Городскую больницу № 40.

На отсутствие холодного водоснабжения в домах жители Курортного района жаловались в пятницу днем. Позже в "Водоканале" рассказали, что на единственной трубе, по которой идет холодная вода, произошло две аварии. Без воды остались жители города Сестрорецка, а также поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров. Для резервного водоснабжения в районе установлены прицеп-цистерны с водой, адреса по ссылке.

В "Водоканале" рассказали, что готовится дублирующий водопровод, однако завершение работ планируется в 2022 году.

Видео: ГУ МЧС по Петербургу