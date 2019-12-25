В Петербурге не ожидают нехватки водителей автобусов к транспортной реформе

Условия трудоустройства водителей маршруток на автобусы будут такими же, как для всех.

В июле 2022-го года в Петербурге стартует транспортная реформа. Одним из результатов станет ликвидация маршруток. Piter.TV узнал, как в городе будут решать вопрос возросшей потребностью в кадрах на "социальных" автобусах и будут ли на работу приглашать тех, кто ранее трудился на коммерческого перевозчика.

В пресс-службе комитета по транспорту сказали о том, что несмотря на уменьшение количества подвижного состава, водителей будет столько же, сколько сейчас на маршрутках. Власти будут учитывать необходимость соблюдения режима труда и отдыха водителей. Массового разового оттока водителей не прогнозируется.

В то же время, со стороны Комитета по транспорту, как заказчика работ, при проведении конкурсных процедур будут выдвинуты единые требования ко всем перевозчикам, в том числе по допуску к работе водителей в соответствии с действующим законодательством, регулирующим безопасность дорожного движения. говорится в сообщении.

В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиратотранс" сказали, что нехватки кадров возникнуть не должно: предприятие постоянно укомплектовывает штат. На данный момент на предприятии работает достаточное количество сотрудников, чтобы выполнять полученную "транспортную" работу.

Если кто-то из водителей маршруток захочет стать водителем автобуса, то ему нужно будет пройти необходимое обучение, медосмотры, стажировки и так далее. В общем, прием на работу будет осуществляться по тем же правилам, что и для всех остальных.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург привезут 3 тыс. новых транспортных средств к транспортной реформе.

Фото: Piter.TV