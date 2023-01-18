Александр Лукашенко поздравил Трампа с победой в выборной гонке

В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко было опубликовано поздравление главы государства, адресованное Дональду Трампу. Пресс-секретарь лукашенко также отметила, что отношениям Америки, Минска и Москвы не помешала бы "разрядка".
Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь
Помимо прочего белорусский президент пожелал Трампу хорошего здоровья и "метких политических решений", которые помогут Америке снова стать великой.
Ранее кандидат от Республиканской партии пообещал избирателям, что его правление станет поистине золотой эпохой.
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
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