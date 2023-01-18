Александр Лукашенко поздравил Трампа с победой в выборной гонке

Президент Беларуси назвал результаты американских выборов "подвигом" нового президента.

В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко было опубликовано поздравление главы государства, адресованное Дональду Трампу. Пресс-секретарь лукашенко также отметила, что отношениям Америки, Минска и Москвы не помешала бы "разрядка".

Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

Помимо прочего белорусский президент пожелал Трампу хорошего здоровья и "метких политических решений", которые помогут Америке снова стать великой.

Ранее кандидат от Республиканской партии пообещал избирателям, что его правление станет поистине золотой эпохой.

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь