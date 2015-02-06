Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой

Политик считает, что выиграл выборы в 2024 году.

Фаворит президентской гонки в США, член Республиканской партии и бывший лидер Белого дома Дональд Трамп заявил по результатам проведенных в стране выборов своим сторонникам в особняке Мар-а-Лаго о том, что его правление в администрации Вашингтона станет "золотой эпохой" в истории. Иностранный политик указал на то, что расценивает итоги голосования избирателей в ноябре 2024 года как свою победу.

Это станет поистине золотым веком для США. Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами сорок седьмым президентом и сорок пятым президентом. Дональд Трамп, экс-глава США

Политический деятель прогнозирует, что в общей сложности он получит более 315 голосов выборщиков. Для победы же необходимо набрать только 270. Дональд Трамп сообщил, что республиканцы в ходе голосования также вернули себе контроль над сенатом и сохранят большинство мест в палате представителей. Таким образом, партия возглавит Конгресс США.

Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump