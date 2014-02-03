Экс-глава США считает Харрис неспособной говорить с мировыми лидерами на равных.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп усомнился в способности своей оппонентки, действующего вице-президента США Камалы Харрис эффективно вести переговоры с российским или китайским руководством. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Милуоки.

Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ. Дональд Трамп, экс-глава США

Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов дал избирателям обещание о том, что достигнет мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги, намеченной на 20 января 2025 года.

Трамп призвал лишить лицензии на вещание CBS из-за интервью с Харрис.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump