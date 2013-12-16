Трамп призвал лишить лицензии на вещание CBS из-за интервью с Харрис

Экс-глава США напомнил о том, как телеканал смонтировал ответ Камалы Харрис.

Дональд Трамп считает, что американский телеканал CBS News не только должен выплатить ему компенсацию в десять миллиардов долларов, но также СМИ должны потерять свою лицензию на вещание из-за редактирования интервью претендента на высший государственный пост от Демократической партии, действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Кандидат в американские президенты от Республиканской партии сообщил такую информацию во время выступления перед своими сторонниками в городе Хендерсоне штата Невада.

Я только что подал в суд на CBS из-за передачи "60 минут", потому что это было мошенничество с целью вмешательства в выборы. Ей задают вопрос, <...> она дает длинный безумный ответ. <...> И знаете, что делает CBS? Они вырезают это все, берут другой ответ на бессмысленный вопрос и вставляют на это место. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также считает, что лицензии должна лишиться телекомпания ABC, потому что СМИ неудовлетворительно организовали в сентябре 2024 года его дебаты с Камалой Харрис.

Трамп пообещал разъединить Россию и Китай в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump