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Во время квартирного пожара в Калининском районе погибла пенсионерка
Сегодня, 14:21
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Во время квартирного пожара в Калининском районе погибла пенсионерка

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Также пострадал мужчина, пожарные спасли кота.

Личность погибшего человека при квартирном пожаре на Замшиной улице, 70, установлена. Умерла пожилая женщина, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, утром 17 марта в "трешке" площадью 70 "квадратов" полыхала обстановка на 30 "квадратах". Огонь тушили 15 спасателей и три единицы техники. 

Также отравление угарным газом получил мужчина, его госпитализировали в больницу. Пожарные спасли кота, он не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: квартирный пожар, улица замшина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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