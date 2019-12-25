Во время квартирного пожара в Калининском районе погибла пенсионерка

Также пострадал мужчина, пожарные спасли кота.

Личность погибшего человека при квартирном пожаре на Замшиной улице, 70, установлена. Умерла пожилая женщина, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, утром 17 марта в "трешке" площадью 70 "квадратов" полыхала обстановка на 30 "квадратах". Огонь тушили 15 спасателей и три единицы техники.

Также отравление угарным газом получил мужчина, его госпитализировали в больницу. Пожарные спасли кота, он не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливают дознаватели.

Ранее на Piter.TV: во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу