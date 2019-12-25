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При пожаре на Замшиной улице погиб человек и пострадал мужчина
Сегодня, 12:43
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При пожаре на Замшиной улице погиб человек и пострадал мужчина

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В "трешке" площадью 70 "квадратов" полыхала обстановка на 30 "квадратах".

В Калининском районе утром 17 марта произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Замшина, 70, поступила на пульт спасателей в 11:58. В "трешке" площадью 70 "квадратов" полыхала обстановка на 30 "квадратах". С огнем справились к 12:21. 

На месте обнаружили тело человека, его пол и личность устанавливаются. Также пострадал мужчина, он госпитализирован в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на балконе на Советском проспекте пострадал мужчина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица замшина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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