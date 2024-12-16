Во время пожара на балконе на Советском проспекте пострадал мужчина

В 08:35 пожар был ликвидирован.

В Невском районе Петербурга во время пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре в доме по Советскому проспекту, 18, поступило 17 марта в 08:21. В однокомнатной квартире, на балконе площадью 4 м2, происходило горение обстановки на площади 1 м2.

В 08:35 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину.

Фото: Piter.tv