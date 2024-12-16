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Во время пожара на балконе на Советском проспекте пострадал мужчина
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Во время пожара на балконе на Советском проспекте пострадал мужчина

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В 08:35 пожар был ликвидирован.

В Невском районе Петербурга во время пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре в доме по Советскому проспекту, 18, поступило 17 марта в 08:21. В однокомнатной квартире, на балконе площадью 4 м2, происходило горение обстановки на площади 1 м2.                                                                                  

В 08:35 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадал мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.  

Ранее во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: советский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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