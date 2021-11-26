  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Старые "Кресты" передадут Росимуществу в начале лета
Сегодня, 16:22
73
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Старые "Кресты" передадут Росимуществу в начале лета

0 0

Тюрьма была построена в XIX веке.

Комлекс зданий СИЗО "Кресты" на Арсенальной набережной передадут Росимуществу до конца июня 2022 года. Об этом накануне сообщила пресс-служба Калининского района.

Старые "Кресты" собираются окончательно освободить до конца марта. Ранее шли разговоры о передаче РПЦ. На территории изолятора есть храм. В Колпино его строить не планируют. 

Тюрьма была построена на Выборгской стороне в XIX веке. Следственным изолятором №1 она стала в 1964 году. В 2017 году подследственных перевели в Колпино. Старое здание осталось на балансе УФСИН по Петербургу и Ленобласти. 

Фото: citywalls

Теги: кресты, росимущество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии