От строительства храма на территории "Крестов" в Колпино решили отказаться

Храм уже есть на территории старого здания на Выборгской стороне.

В новом комплексе СИЗО "Кресты" в Колпино решили не строить православный храм. Об этом "Невским Новостям" сообщили пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

О строительстве отдельной церкви на режимной территории следственного изолятора №1 говорили с 2017 года. Идея принадлежала бывшему руководству СИЗО. В старом следственном изоляторе на Выборгской стороне церковь есть. Храм Святого благоверного князя Александра Невского могут посетить все желающие. В новом корпусе решили обойтись без храма из-за сложной планировки инфраструктуры учреждения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что РПЦ хочет забрать здание старых "Крестов" на Арсенальной набережной.

Фото: СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга / Вконтакте