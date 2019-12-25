РПЦ хочет забрать здание старых "Крестов" на Арсенальной набережной

Религиозная организация стала единственной, проявившей интерес к зданию бывшего следственного изолятора.

Русская православная церковь проявила интерес к "Крестам" на Арсенальной набережной. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в конце мая направил письмо во ФСИН, пишет "47news".

В этом году УФСИН по Петербургу и области передат комплекс следственного изолятора "Кресты" Росимуществу. К объекту не проявили интерес городские ведомства, однако в РПЦ готовы взять комплекс на баланс. Религиозная организация стала единственным желающим.

Следственный изолятор на Арсенальной набережной, 7 не функционирует уже почти четыре года. Ранее Piter.TV рассказал о том, что в заброшенном здании побывал московский блогер.

Фото: citywalls.ru