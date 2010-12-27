Блогер из Москвы залезла в заброшенный изолятор "Кресты"

После этого она сделала обзор на тюрьму в своем блоге.

Московский блогер Лана Сатор побывала в петербургских "Крестах". Историей своего путешествия она 11 июня поделилась с подписчиками в Instagram, а также в своем блоге в "Яндекс. Дзен".

Лана рассказала, что побывать в заброшенном объекте она мечтала на протяжении 10 лет. Попасть в здание ей помогли советы местных. Путешественница прошлась по тюремным коридорам, камерам и даже больнице. Все увиденное она запечатлела на фотографиях, в том числе сделала аэросъемку.

Хотелось, но как-то все не доходили руки и не доезжали ноги, времени не хватало, да и идея проникнуть в тюрьму казалась несколько абсурдной, и слабо верилось в легкую возможность такой затеи. Однако все получилось!

Следственный изолятор на Арсенальной набережной д.7 не функционирует уже полтора года. В будущем "Кресты" могут сделать достопримечательностью для петербуржцев и гостей города.

Фото: wikipedia.org