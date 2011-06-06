В музее-крепости Корела рассказали о ближайших планах

На выходных на территории музея прошел масштабный реконструкторский фестиваль.

С 1 августа в выставочном зале музея-крепости "Корела" откроется экспозиция деревянной скульптуры в авангардном стиле Бориса Шкункова. Об этом на фестивале исторической реконструкции "Петровские потешные баталии" Piter.tv сказала руководитель музея Светлана Бекетова.

Говоря о планах на будущее, Бекетова отметила, что в музее с нетерпением ждут реставрации. По ее словам, это небыстрый процесс.

В частности, идут разговоры о реставрации Петровских ворот, обитых шведскими латами. За 312 лет они ни разу не уходили на капитальный ремонт. Каждую пластину необходимо снять, восстановить и набить на новую деревянную основу. Ворота являются символом победы русского оружия, подобных памятников в мире не существует.

В ходе брифинга с журналистами Бекетова рассказала, что явных археологических находок на территории музея давно не обнаруживалось, основные работы прошли в 1970-80 годах при участии Анатолия Кирпичникова, Александра Сакса, однако учреждение ведет научную деятельность.

В прошлом году у нас состоялся международный семинар с участием финских партнеров, археологов, докторов исторических наук. Правда он прошел в формате онлайн в связи с пандемией. Это был очень интересный фестиваль в плане научных изысканий по истории крепости в частности. Он был посвящен 170-летию со дня рождения финского археолога и ученого Петера Теодора Швиндта, который напрямую занимался исследованием данной крепости. Светлана Бекетова.

В 2023 году музей планируют продолжить свою деятельность организатора научных семинаров, а также представить новые выставочные проекты.

На минувших выходных в крепости прошел фестиваль реконструкции "Петровские потешные баталии". В прошлом году Музейное агентство проводило мероприятие в других филиалах, в частности, в Ивангороде, а в этом году фестиваль принял Приозерск. Праздник оказался популярен у гостей и жителей города. По словам Светланы Бекетовой, никаких списков не было, все посетители пришли по собственному желанию.

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Фото: Piter.tv