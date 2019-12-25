На перекрёстке Ивана Фомина и проспекта Просвещения иномарка залетела под маршрутку

По словам очевидцев, проезд по проспекту Просвещения затруднен.

Жёсткое ДТП произошло утром 18 июля в Выборгском районе Петербурга. На пересечении проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина иномарка залетела под маршрутное такси. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Красный Hyundai врезался в маршрутку №205. По словам очевидцев, проезд по проспекту Просвещения затруднен. Также многие пользователи поинтересовали, что делала на маршруте коммерческая маршрутка, когда в Петербурге с 15 июля должны ходить только социальные автобусы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Анисимов)

По предварительной информации, водителя увезли с места аварии в тяжелом состоянии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Владислав Семёнов)