В Петербурге приступили к окончательному этапу ликвидации маршруток

Убрать маршрутки решили постепенно, а не одним днем.

В пятницу, 15 июля, в Петербурге стартовал третий этап транспортной реформы. В городе начали окончательно ликвидировать маршрутки, это будет происходить в течение месяца. Вместо них на маршруты должны выйти еще 1 244 "социальных" автобуса.

В ходе этого этапа будут заменены 48 автобусных маршрутов. Вместо К-4 МЕГА будет ходить автобус №56, вместо К-01 — №397, вместо К-1 — маршруты №№2, 6, 49. Все изменения можно посмотреть здесь.

Помимо ликвидации маршруток в городе избавятся от оплаты наличными на многих маршрутах общественного транспорта. Они будут работать без кондуктора.

Оплата наличными останется:

– в трамваях всех маршрутов, кроме №№ 10, 43, 48, 52, 56, 58; – троллейбусах всех маршрутов, кроме №№ 14, 18, 24, 25, 27, 28, 41, 44, 48, 50; – автобусах СПб ГУП "Пассажиравтотранс" маршрутов №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13А, 15, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 39, 39Э, 40, 46, 49, 50, 54, 56, 59, 61, 65, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 100, 102, 106, 107, 114, 115, 115А, 118, 123, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 145А, 153, 154, 157, 158, 161, 165, 169А, 171, 172, 178, 180, 181, 184, 186, 187, 187А, 190, 195, 196, 197А, 198, 200, 210, 300, 326, 327, 328, 356, 356Ш, 359, 375, 375А, 397, 398; – автобусах частных перевозчиков маршрутов №№ 3Л, 3АЛ, 4Л, 7Л, 48, 97, 129, 131, 144, 146, 179, 188, 206, 236, 242, 243, 245, 254, 260, 269, 273, 278, 284, 295, 299, 325, 329, 331, 332, 333, 335, 335А, 336, 337, 337А, 339, 342, 345, 351А, 351Б, 353, 354, 355, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 390, 392, 394, 396, 396А, 438, 438з, 454, 458, 461, 463, 463А, 475, 476, 477, 488, 493, 540, 544, 545, 547, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.

Также реформа предусматривает появление новых остановок общественного транспорта, переход к экологичным и комфортным транспортным средствам.

Ранее стало известно, сколько в Петербурге поймали нелегальных маршруток, которые заменили на автобусы.

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Фото: Piter.tv