В крепости Корела прошел фестиваль исторической реконструкции "Петровские потешные баталии"

Для детей и взрослых провели масштабный праздник с боями на "мягком" оружии, старинными играми, мастер-классами и ярмаркой.

Как рассказала Piter.tv заведующий музея-крепости "Корела" Светлана Бекетова, задумка организаторов фестиваля и реконструкторов состояла в том, чтобы показать основные сражения, которые проходили на территории крепости.

Фестиваль был рассчитан на семейную аудиторию, где дети и взрослые могли принять участие в народных и военных мастер-классах, а также проявить себя в главных событиях фестиваля – "Осаде крепости шведскими войсками в ХVII веке" и "Освобождении крепости войсками Петра I. Сражение XVIII". Перед каждым основным представлением проходили рекрутские наборы для всех желающих.

Гости мероприятия могли посетить музей и саму крепость Корела, где находится знаковый предмет – Петровские ворота, обитые шведскими латами – символом победы русского оружия. По словам старшего научного сотрудника музея Андрей Лихого, это уникальный памятник и нигде в мире ничего подобного не существует.

Сегодня воротам 312 лет. Латам, соответственно, ещё больше. Ни разу их не реставрировали. Разговоры о реставрации ведутся давно. Каждую пластину необходимо снять, отреставрировать и набить на новую деревянную основу. Андрей Лихой, старший научный сотрудник музея-крепости "Корела".

Но крепость известна не только своим уникальным памятником, но и тем, что здесь 28 лет отбывали свое заключение члены семьи Емельяна Пугачева после его казни.

В 1762 году крепость стала политической тюрьмой. В принципе в этом нет ничего удивительного. Все крепости вокруг Петербурга политические тюрьмы. Кто-то работает на каторге в Сибири, а государственные преступники в крепостях вокруг столицы... Самые известные заключенные – семья бунтовщика Емельяна Пугачева. Самого Пугачева здесь не было, а семья, причем большая, две жены и трое детей находились здесь длительное время – 28 лет". Андрей Лихой.

Для гостей фестиваля проводились старинные игры: ручеек, платочек, хоровода. Также можно было попробовать себя в чеканке монет, стрельбе из лука, фехтовании и других развлечениях.

Рядом с крепостью проводилась ярмарка с изделиями из дерева, стекла, а по соседству продавался квас.

Материал подготовила Виктория Попова для Piter.tv