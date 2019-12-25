  1. Главная
"Форточник" из Махачкалы изобличен еще в двух кражах на 11 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 11:50
229
По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские изобличили "форточника" из Махачкалы еще в двух кражах на общую сумму 11 млн рублей в Петербурге. Он находится под стражей, рассказали в МВД России. 

Напомним, 42-летнего рецидивиста задержали 14 февраля на родине по подозрению в ограблении квартиры в Парголовском переулке на 14 млн рублей. Кроме того, в ноябре 2024 года злоумышленник отжал балконную дверь и проник в жилище на улице Савушкина, откуда забрал 8 тыс. долларов США и ювелирные изделия на 10 млн рублей. 

Следующим преступлением стала кража из кассовой зоны в стоматологической поликлинике. Оттуда вор похитил 148 тыс. рублей. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража). 

Ранее на Piter.TV: в Пулково раскрыли кражу наушников у стюардессы. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кража, махачкала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

