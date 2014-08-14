Рецидивист из Махачкалы ограбил квартиру в Парголовском переулке на 14 млн рублей

Похищенное частично изъято.

Правоохранители задержали в Дагестане подозреваемого в краже на 14 млн рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, преступление было совершено в конце прошлого года в Приморском районе.

Злоумышленник проник в квартиру дома в Парголовском переулке, отжав стеклопакет окна. Он похитил 2 млн рублей и ювелирные изделия на общую сумму 12 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

В Махачкале 14 февраля по подозрению в совершении кражи поймали 42-летнего рецидивиста. Похищенное частично изъято.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти