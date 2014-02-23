Полиция задержала подозреваемых в краже бритв из магазина на Пражской

Злоумышленник набирал товар прямо на глазах у продавца.

Полиция задержала подозреваемых в краже бритвенных станков из магазина на Пражской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Двое неизвестных 19-го февраля угрожали продавцу газовым баллончиком и открыто похитили кассеты для бритвенных станков, после чего скрылись с места происшествия. По предварительным данным, сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. Подозреваемых удалось задержать через два дня у дома №35 по Пражской улице. Мужчина 38 и 40 лет ранее было неоднократно судимы. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Приморского района задержала подозреваемого в избиении студента на улице Оптиков.

Видео: Piter.TV