Полиция Приморского района задержала подозреваемого в избиении студента на улице Оптиков

Молодой человек получил травмы средней степени тяжести.

Полиция задержала подозреваемого в избиении студента у дома №37 по улице Оптиков. Об этом 23-го февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

После нападения вечером 21-го февраля 21-летнему гражданину другой страны потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. По словам потерпевшего, его избили неизвестные.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Екатеринбурга, предполагаемого обидчика задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя-"бомбилу" подозревают в изнасиловании на улице Димитрова.

Фото: Piter.TV