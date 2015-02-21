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Полиция Приморского района задержала подозреваемого в избиении студента на улице Оптиков
Сегодня, 9:13
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Полиция Приморского района задержала подозреваемого в избиении студента на улице Оптиков

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Молодой человек получил травмы средней степени тяжести.

Полиция задержала подозреваемого в избиении студента у дома №37 по улице Оптиков. Об этом 23-го февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

После нападения вечером 21-го февраля 21-летнему гражданину другой страны потребовалась помощь медиков, его госпитализировали. По словам потерпевшего, его избили неизвестные.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Екатеринбурга, предполагаемого обидчика задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя-"бомбилу" подозревают в изнасиловании на улице Димитрова.  

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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